Amazon Prime Video Türkiye'nin Mart 2022 takvimi açıklandı

Amazone Prime'dan yapılan açıklamaya göre, mart ayında Türkçe alt yazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında Jean-Luc Picard ve ekibini cesur ve heyecan verici yeni bir yolculuğa çıkaran "Star Trek: Picard"ın ikinci sezonu, "The Boys" evreninde geçen animasyon yapımı mini dizi "The Boys Presents: Diabolical", bilim kurgu-komedi dizisi "Upload"un ikinci sezonu, başrollerinde Ben Afffleck ve Ana de Armas'ın yer aldığı psikolojik gerilim filmi "Deep Water" ve Mariama Diallo'nun ilk uzun metrajlı filmi "Master" yer alıyor.

Amazon Prime Video Türkiye mart ayı takviminde şunlar öne çıkıyor:

"Star Trek: Picard’s Destiny

Jean-Luc Picard'ın hayatının sonraki evresinde yaşadıklarını ekranlara taşıyan, 'Star Trek: The Next Generation (1987)' ve 'Star Trek: Nemesis'in (2002)'in devam serisi niteliğinde olan 'Star Trek: Picard'ın ikinci sezonu 4 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Patrick Stewart, Alison Pill, Jeri Ryan'ın yer aldığı yapımın ikinci sezonunda efsanevi Jean-Luc Picard ve ekibi cesur ve heyecan verici yeni bir yolculuğa çıkıyor. Picard, galaksinin geleceğini kurtarmak için zamana karşı umutsuz bir yarışta 21. yüzyıl dünyasının tehlikeleriyle karşı karşıya kalırken, hem eski hem de yeni arkadaşlarını bir araya getirip en büyük düşmanlarından biriyle nihai bir yüzleşme yaşamak zorunda.

The Boys Presents: Diabolical

'The Boys' evreninde geçen 8 bölümlük animasyon antoloji dizisi 'The Boys Presents: Diabolical', 4 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. Seslendirme kadrosunda Kimberly Brooks, Nicole Byer, Frances Conroy, Asjha Cooper, Chris Diamantopolous, John DiMaggio ve daha birçok ismin yer aldığı animasyon, 12 ila 14 dakika süren ve her biri kendi animasyon stiline sahip eğlenceli bölümleriyle 'The Boys' evreninden görülmemiş hikayeleri ekranlara taşıyor.

Upload 2. Sezon

Emmy ödüllü yazar Greg Daniels'in imzasını taşıyan, teknolojik olarak gelişmiş ve insanların bilinçlerini sanal bir ölüm sonrası hayata aktarabildikleri bir gelecekte geçen 'Upload'un merakla beklenen ikinci sezonu 11 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye'de izleyicilerle buluşuyor. Dizinin ikinci sezonunda Nathan, sonraki hayatında bir yol ayrımında. Kız arkadaşı Ingrid, ilişkilerini güçlendirmeyi umarak beklenmedik bir şekilde Lakeview'a geliyor ancak Nathan'ın kalbi hala gizlice müşteri hizmetleri meleği Nora'yı özlemeye devam ediyor. Ancak bilmediği bir şey var; bu sırada Nora, sistem dışına çıkmış ve teknoloji karşıtı isyancı grup 'The Ludds'a katılmış durumda.

Deep Water

Başrollerini Ben Afffleck ve Ana de Armas'ın paylaştığı psikolojik gerilim filmi 'Deep Water', 18 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. Patricia Highsmith'in aynı ismi taşıyan romanından uyarlanan filmde, evlilikleri kırgınlık, kıskançlık ve güvensizliğin ağırlığı altında çökmekte olan Vic ve Melinda Van Allen isimli varlıklı bir New Orleans çifti konu ediniliyor. Karşılıklı kışkırtmaları ve akıl oyunları artarken, Melinda'nın evlilik dışı birliktelikleri de yavaş yavaş kaybolmaya başlayınca çift için işler hızla ölümcül bir kedi-fare oyununa dönüşüyor. Film, bir insanın ne kadar ileri gidebileceğini ortaya koyuyor.

Master

Mariama Diallo'nun yazıp yönettiği, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi 'Master', 18 Mart Cuma günü Prime Video Türkiye'de ekranlara geliyor. Regina Hall, Zoe Renee ve Talia Ryder'ın başrollerini paylaştığı film, mesafeli elitizmin daha uğursuz bir şeyi gizlediği prestijli bir New England Üniversitesi'nde kendilerine yer edinmeyen çalışan üç kadın etrafında şekilleniyor. Yakın zaman önce yurtta 'akıl hocalığı' görevine terfi eden Profesör Gail Bishop, çok geçmeden kendisini hikayelerle örülü Ancaster College'ın soruşturmaları ve birinci sınıf öğrencisi olan Jasmine Moore'un sıkıntılarının içinde buluyor. Jasmine’e perili olduğu söylenen bir yurt odasının tahsis edilmesiyle daha da karmaşık bir hal alan olaylar, sonunda Gail’in yurdun perili olup olmadığını değil, buraya kimin musallat olduğunu araştırmasını gerektiriyor."