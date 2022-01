Amazon'un çektiği Yüzüklerin Efendisi dizisinin adı belli oldu

21 Ocak 2022 Cuma, 10:08

J.R.R. Tolkien'in yazarı olduğu Yüzüklerin Efendisi kitapları film serisinin ardından, bu kez de bir diziye uyarlandı. Yalnızca bir sezonu için 465 milyon dolar harcama yapılan Amazon Prime dizisinden bir tanıtım yayınlanarak dizinin tam adı duyuruldu.

"The Lord of the Rings: The Rings of Power" adıyla yayınlanacak yapımda, dizinin odak noktası 'Güç Yüzükleri' olacak.

Yeni dizi, Orta Dünya’nın İkinci Çağının tüm önemli hikayelerini birleştirecek.

AMAZON'DAN PAYLAŞIM

Amazon’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şimdiye kadar izleyiciler ekranda yalnızca tek yüzüğün hikayesini gördüler – ama bir tane olmadan önce çok vardı ve hepsinin destansı hikayesini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz.”

We're all headed back to Middle-earth. The Lord of the Rings: The Rings of Power premieres September 2, 2022. #LOTRonPrime #LOTR #LOTRROP pic.twitter.com/F6mJZAHvgj — Prime Video (@PrimeVideo) January 19, 2022

İlk sezonun çekimleri Yeni Zelanda’da gerçekleşirken, ikinci sezonun çekimlerine İngiltere’de başlandı. Amazon’un Netflix’i yenerek Tolkien’in eserinin haklarını almak için 250 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayarak tüm zamanların en pahalı TV şovuna hazırlanıldığına inanılıyor.

Teaser videosunda “Ring Verse” olarak bilinen bir konuşma yer alıyor. 20 ayrı halkayı referans aldığı göz önüne alındığında, Prime dizisinin önceki uyarlamalardakinden farklı olarak 20 güç halkasına sahip olması muhtemel görünüyor.

İlk bölümünün 2 Eylül’de Amazon Prime Video’da ve 240 ülkede aynı anda yayınlanması planlanıyor.