CNBC-e ekranlarında yer alacak diziler belli oldu... Yılların sevilen dizisi ekranlara dönüyor!

9 yıllık aranın ardından izleyicisi ile buluşan CNBC-e, yayımlayacağı dizileri izleyicileri ile paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:21
CNBC-e ekranlarında yer alacak diziler belli oldu... Yılların sevilen dizisi ekranlara dönüyor!
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2015 yılında Türkiye'deki yayın hayatını sonlandırarak yerini TLC'ye bırakan CNBC-e, dokuz yıl aradan sonra ekranlara geri döndü. 10 Haziran'dan itibaren yeniden yayın hayatına başlayan kanal, ekranda yer alacak dizileri izleyicileri ile paylaştı.

Oyuncu Yiğit Kirazcı ve modacı Ece Sükan’ın sunacağı programın yanı sıra, CNBC-e ekranlarında sevilen diziler de yer alacak. İzleyiciler; Dexter, The X Files, The Offer ve Gangs of London gibi popüler dizileri izleme şansına sahip olacak. Ayrıca, yıllardır izleyici kitlesine sahip olan Simpsonlar dizisi de CNBC-e ekranlarına geri dönüyor.


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