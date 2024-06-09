'Yalı Çapkını' dizisinin Pelin’i Buçe Buse Kahraman’dan veda mesajı

Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:59

Güncelleme: 09.06.2024 - 09:59

"Yalı Çapkını" dizisi dün akşam sezon arası verdi. Üçüncü sezonunda yenilenen hikâyesiyle seyirci karşısına çıkacak olan dizinin önemli karakterlerinden Pelin’e hayat veren Buçe Buse Kahraman veda mesajı yayınladı. Geçen sezon sonunda da diziden ayrılma kararı alan güzel oyuncu, yapımcının isteği üzerine ekibe dönmüştü.



Mesajında Kahraman şunları yazdı:

"Hikayeleri anlamlı kılan anlatılmasından çok yaşanmaya değer olmasıdır ve yolda olmak binlerce hikayeye kucak açmak demektir bana göre, böylece hepsi kendi sonsuzluğunu içinde barındırır. öyleyse yol ve hikaye zamandan bağımsız hep var olmaya devam eder dünyanın bir yerinde… Hoşçakal Pelo.. Bu hikâyede beraber yürüdüğüm tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ve sevgiyle… Sürçülisan ettiysek affola…"