'Yalı Çapkını' dizisinin Pelin’i Buçe Buse Kahraman’dan veda mesajı
Buçe Buse Kahraman 2 sezon boyunca Pelin rolüne hayat verdiği “Yalı Çapkını” dizisine dün veda etti.
"Yalı Çapkını" dizisi dün akşam sezon arası verdi. Üçüncü sezonunda yenilenen hikâyesiyle seyirci karşısına çıkacak olan dizinin önemli karakterlerinden Pelin’e hayat veren Buçe Buse Kahraman veda mesajı yayınladı. Geçen sezon sonunda da diziden ayrılma kararı alan güzel oyuncu, yapımcının isteği üzerine ekibe dönmüştü.
Mesajında Kahraman şunları yazdı:
"Hikayeleri anlamlı kılan anlatılmasından çok yaşanmaya değer olmasıdır ve yolda olmak binlerce hikayeye kucak açmak demektir bana göre, böylece hepsi kendi sonsuzluğunu içinde barındırır. öyleyse yol ve hikaye zamandan bağımsız hep var olmaya devam eder dünyanın bir yerinde… Hoşçakal Pelo.. Bu hikâyede beraber yürüdüğüm tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ve sevgiyle… Sürçülisan ettiysek affola…"
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- En çok istenilen 4 erkek burcu
- Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'dan