'Hudutsuz Sevda' dizisinde şaşırtan ayrılık: Usta oyuncu diziye veda mı etti?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:40

Güncelleme: 10.06.2024 - 10:40

"Hudutsuz Sevda" dizisi NOW’ın yeni sezonda da devam edecek dizilerinin başında geliyor. MedYapım’ın Deniz Can Aktaş ile Miray Daner’in yeni sezonda da başrolünü oynayacağı dizide önemli bir ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre dizinin Rızvan Leto’su Burak Sergen “Hudutsuz Sevda”ya veda etti.

Usta aktör sezon finali sonrası nikah masasına oturmuştu.

