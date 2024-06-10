'Hudutsuz Sevda' dizisinde şaşırtan ayrılık: Usta oyuncu diziye veda mı etti?

NOW’ın MedYapım imzalı dizisi Hudutsuz Sevda iddialı bir bölümle sezon tatiline çıkmıştı, kulislerde konuşulanlara göre önemli bir isim diziye veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 10:40
'Hudutsuz Sevda' dizisinde şaşırtan ayrılık: Usta oyuncu diziye veda mı etti?
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"Hudutsuz Sevda" dizisi NOW’ın yeni sezonda da devam edecek dizilerinin başında geliyor. MedYapım’ın Deniz Can Aktaş ile Miray Daner’in yeni sezonda da başrolünü oynayacağı dizide önemli bir ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre dizinin Rızvan Leto’su Burak Sergen “Hudutsuz Sevda”ya veda etti.

Usta aktör sezon finali sonrası nikah masasına oturmuştu.


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