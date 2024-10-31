Ameliyat olmuştu: Nuri Alço'nun sağlık durumuna dair yeni gelişme!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 13:44

Güncelleme: 31.10.2024 - 13:44

Geçtiğimiz nisan ayında beyin kanaması geçiren ve kalbinde sorun tespit edilerek kalp pili takılan ünlü oyuncu Nuri Alço, sağlık problemleriyle mücadele etmeye devam ediyor. Son olarak karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran Alço’nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi.

Yeşilçam’ın önemli isimlerinden biri olan Alço, 'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi birçok yapımda rol almıştı.

Dün apar topar ameliyat edilen Nuri Alço, bağırsak tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma alındı. Ameliyat öncesinde doktorları, kalbinde pil bulunmasından dolayı operasyonun riskli olduğunu belirtmişti.

Ancak Nuri Alço, hayati tehlikeyi atlatarak yoğun bakımdan çıkarıldı ve normal odaya alındı.

Ünlü oyuncunun birkaç gün içinde taburcu olması bekleniyor. Nuri Alço’nun hayranları ve sevenleri, sanatçının sağlık durumunun düzelmesi için sevinçle bekliyor.