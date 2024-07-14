Ameliyata alınmıştı: Hülya Avşar’dan İbrahim Tatlıses’e ziyaret

Yayınlanma: 14.07.2024 - 09:32

Güncelleme: 14.07.2024 - 09:32

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki gün konser veren İbrahim Tatlıses, ciddi bir ameliyat geçireceğini açıklayarak, "Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü türkücü, dün sabah operasyon geçirdi. Tatlıses, yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya alındı.

Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i ziyarete gitti. Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile birlikte hastane çıkışında soruları yanıtlayan Avşar; "Her şey çok güzel. İbrahim, çok güzel espriler patlatıyor. Ahmet ile de barıştıklarına çok sevindim. Ahmet de bence çok mutlu huzurlu. İbrahim de mutlu... Oğlu, kızı yanında. Pazartesi taburcu olacak inşallah" dedi.

Hülya Avşar, "Hastaneden çıkınca yeni bir İbrahim Tatlıses olur mu?" sorusu üzerine; "Hemen evlilik gibi bir şeyler yapar o... Ondan başka bir şey beklenmez çünkü. Tamamen de sağlam artık hayırlısı" diye espri yaptı.



Hülya Avşar, "Aday hakkında bilginiz var mı?" sorusuna "Saklıyor, artık hızına yetişemiyorum" dedi.