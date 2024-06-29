Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye 'Neden evlenmediler seninle?' sorusu gündem oldu

Yayınlanma: 29.06.2024 - 15:45

Güncelleme: 29.06.2024 - 15:45

'Muhteşem Yüzyıl' dizisindeki rolüyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli, Hülya Avşar'ın YouTube kanalındaki 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu.

Uzerli, Hülya Avşar'ın "Neden başarılı olamadın?" sorusuna, "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" diye yanıt verdi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY HATALARI BİLMEYEREK YAPMAK"

Hülya Avşar, Uzerli'ye "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" diye sordu. Avşar daha sonra "Yani seni niye kaçırdılar?" diye ekledi.

Meryem Uzerli, "O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı yaşıyorsun. Bir dönem hayat beni yaşadı. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak" diye konuştu.

Avşar'ın sorusu sosyal medyada gündem oldu.