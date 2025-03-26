Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:42

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:42

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, 2007 yılından itibaren yürüttüğü başkanlık görevini bu yıl haziran ayında devretmeye hazırlanıyor. Görevi kurucu ortak İzzet Özilhan’dan devralan Özilhan’ın yerine, grup içinde uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan ve Yazıcı Ailesi’ne mensup bir ismin atanması bekleniyor. Peki, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan kimdir? Tuncay Özilhan kaç yaşında, nereli?

TUNCAY ÖZİLHAN KİMDİR?

Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. İlk eğitimini Saint-Joseph Lisesi'nde tamamlayan Özilhan, ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitim hayatına ABD'de devam ederek Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında MBA (Master of Business Administration) derecesi aldı.

Kariyer Başlangıcı ve Yükselişi

Tuncay Özilhan’ın iş hayatı 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başladı. Ardından Anadolu Grubu'nda Bira Grubu Koordinatörü ve Genel Koordinatörlük gibi önemli görevlerde bulundu. 1984 yılında Anadolu Grubu İcra Başkanlığı'na atanan Özilhan, bu görevini Şubat 2017'ye kadar sürdürmüştür.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı

Mayıs 2007'den itibaren Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Özilhan, grubun büyümesine ve uluslararası alandaki gücüne önemli katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda Anadolu Vakfı'nın ve grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

TÜSİAD ve Diğer Yönetim Görevleri

2001-2003 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Tuncay Özilhan, 2015-2023 yılları arasında ise Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2024 yılından itibaren Onursal Başkanlık görevini yürütmektedir. Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, Estonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. DEİK Türk-Rus İş Konseyi Başkanlığı da Tuncay Özilhan’ın üstlendiği diğer önemli görevler arasında yer almaktadır.

Uluslararası Başarılar ve Ödüller

Tuncay Özilhan, uluslararası düzeydeki başarılarıyla da dikkat çekmiştir. Estonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Bakanlık Madalyası, Kazakistan Cumhuriyeti Hizmet Madalyası ve Japonya hükümeti tarafından takdim edilen "Yükselen Güneş, Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı" gibi prestijli ödüllere sahiptir.

Tuncay Özilhan, Türk iş dünyasında önemli bir figür olarak, hem yerel hem de uluslararası başarılarıyla tanınmaktadır.

TUNCAY ÖZİLHAN NEDEN GÖREVİ BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR?

Türkiye'nin en köklü iş gruplarından biri olan Anadolu Grubu'nun yönetiminde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Grubun uzun yıllardır Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, 2025 yılının Haziran ayında bu görevini devretmeye hazırlanıyor.Ancak, şu ana kadar Anadolu Grubu veya Tuncay Özilhan tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.