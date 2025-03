Yayınlanma: 26.03.2025 - 17:34

Güncelleme: 26.03.2025 - 17:34

Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün de başında bulunan Tuncay Özilhan'ın da haziran ayında görevi bırakacağı belirtildi. Kamil Yazıcı’dan devralan Özilhan’ın yerine Yazıcı Ailesi’nden bir ismin gelmesi bekleniyor. Peki, Kamil Süleyman Yazıcı kimdir? İş insanı Kamil Süleyman Yazıcı kaç yaşında, nereli?

KAMİL SÜLEYMAN YAZICI KİMDİR?

Kamil Yazıcı, lise eğitimini New York Military Academy’de tamamladıktan sonra 2000 yılında Emory Üniversitesi Goizueta Business School’dan Pazarlama dalında BA derecesi ve 2005 yılında American Institute of Business and Economics’den MBA derecesi alarak, 2017 yılında Harvard Business School GMP programını tamamladı. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı’nda Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Yazıcı, 2002 yılından 2011 yılına kadar Anadolu Efes Rusya Bira operasyonlarında görev aldı. Daha sonrasında sırasıyla Pazarlama Müdürü, Lojistik Müdürü, Tedarik Zinciri Direktörü ve İş Geliştirme Direktörü görevlerini üstlenerek, son olarak ülke genelini kapsayan ve satış departmanını yeniden yapılandıran stratejik bir projeye önderlik etti. Yazıcı, 2011 yılında Efes Vitanta Moldova Genel Müdürü olarak atandı ve bu görevi 2014’e kadar sürdürdü. 2014’te Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü olarak atanan Yazıcı, yerel faaliyette bulunulmayan bütün uluslararası pazarlardan sorumlu olarak görevine 2017 yılına dek devam etti. Kamil Yazıcı, 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu holding ve şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor. İlaveten TAİK (Türk-Amerikan İş Konseyi), TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu), HBS Alumni Board (Harvard Business School Mezunlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve KYYDAŞ (Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TÜSİAD üyesi olarak görev yapıyor.