Anal kanserde endişe verici artış: Uzmanlar semptomlara dikkat çağrısı yapıyor

Yayınlanma: 05.05.2025 - 21:38

Güncelleme: 05.05.2025 - 21:38

Sağlıklı yaşam konusundaki farkındalığın arttığı bu dönemde, bazı kanser türlerinin görülme sıklığındaki artış tıp dünyasını endişelendiriyor. Son olarak anal kanser vakalarında yaşanan yükseliş, özellikle geleneksel olarak düşük risk grubunda görülen kadınlar arasında dikkat çekiyor.

HANGİ GRUPLAR RİSK ALTINDA?

Araştırma, 2017 ile 2021 yılları arasındaki verileri inceledi. Anal kanser vakalarında kadınlarda yüzde 2,9; erkeklerde ise yüzde 1,6 oranında artış tespit edildi. En büyük artış ise beyaz ve Hispanik kökenli 65 yaş üstü kadınlarda görüldü. Çalışmanın baş yazarı Dr. Ashley Robinson, konu hakkında “Bu yaş grupları geleneksel olarak yüksek riskli kabul edilmezdi. Ancak artık yeni risk haritalarını gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi.

Araştırmaya göre, 65 yaş üstü kadınlarda yıllık artış oranı yüzde 4,3’e ulaştı. Hispanik kadınlarda ise yıllık artış yüzde 1,7 olarak kaydedildi. Bu eğilim devam ederse, anal kanser vakalarının bu grupta 17 yıl içinde iki katına çıkabileceği öngörülüyor.

ANAL KANSERİN BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, anal kanserin bazı belirtilerinin hemoroid ile karıştırılabileceği konusunda uyarıyor.

En sık görülen belirtiler şunlar:

Makattan kan gelmesi

Dışkıda kan

Kaşıntı ve ağrı

Anüs çevresinde büyüme ya da kitle oluşumu

Bu belirtileri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği vurgulanıyor. Erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor.