Araştırma: Hızlı adımlarınız kalbinizi koruyabilir!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:11

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:11

Düzenli yürüyüşün sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır biliniyor. Ancak Glasgow Üniversitesi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, yürüyüş temposunun kalp ritmi bozukluklarına karşı koruyucu etkisini ortaya koydu. Verilere göre, hızlı yürüyen bireylerde bu rahatsızlıkların görülme riski neredeyse yarı yarıya azalıyor.

420 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

İngiltere Biobank verilerinden yararlanan araştırmacılar, 420.925 katılımcının yürüme hızlarını inceledi. Katılımcılar kendi yürüyüş tempolarını anket yoluyla bildirdi. Buna göre; saatte 3 milin altı "yavaş", 3-4 mil arası "ortalama", 4 milin üzeri ise "hızlı" yürüyüş olarak sınıflandırıldı.

Katılımcıların 221.664’ü ortalama tempoda yürüdüğünü belirtirken, 171.384 kişi hızlı yürüdüğünü ifade etti. 13 yıllık takip sürecinde 36.574 kişide kalp ritmi bozukluğu gelişti.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

Araştırmada izlenen kalp ritmi bozuklukları arasında; kalbin üst odacıklarının düzensiz ve hızlı attığı atriyal fibrilasyon (AF), anormal derecede yavaş kalp atışları ve alt odacıklardan kaynaklanan ventriküler aritmiler yer aldı. Bu bozukluklar tedavi edilmediğinde felç, kalp yetmezliği ve ani kalp durması gibi ciddi riskler doğurabiliyor.

Kalp ritmindeki sorunlar, kalbin elektriksel sistemindeki bozulmalardan kaynaklanıyor. Yüksek tansiyon, kalp krizi, bazı ilaçlar ve viral enfeksiyonlar da bu sorunları tetikleyebiliyor.

HIZLI YÜRÜYENLERDE RİSK YÜZDE 43 AZALDI

Araştırmanın çarpıcı bulgularına göre, ortalama tempoda yürüyenlerde kalp ritmi bozukluğu riski yüzde 35, hızlı yürüyenlerde ise yüzde 43 oranında azaldı. En hızlı yürüyenlerde atriyal fibrilasyon riski neredeyse yarı yarıya (%46) düştü.

81.956 katılımcı üzerinden yapılan ayrıntılı analizde, 4.117 kişinin takip süresi içinde aritmi geliştirdiği görüldü. Ortalama ya da hızlı tempoda daha fazla süre yürüyen kişilerde bu riski azaltma oranı yüzde 27 olarak belirlendi.

YÜRÜYÜŞ HIZI NEDEN BU KADAR ETKİLİ

Araştırmacılar, yürüyüş temposunun kalp sağlığına olan etkisinin sadece fiziksel aktiviteyle sınırlı olmadığını vurguladı. Hızlı yürüyenlerde obezite ve iltihaplanma seviyeleri daha düşük çıktı. Bu da metabolik ve inflamatuar yolların, kalp ritmi bozuklukları üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Çalışmanın sonuçları Heart adlı bilimsel dergide yayımlandı ve uzmanlar, bu bulguların yürüyüş hızının egzersiz önerilerinde daha belirgin bir şekilde yer alması gerektiğini vurguluyor.