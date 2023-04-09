Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 13:04

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 13:04

Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Haşim Kılıç gündem oldu. Haşim Kılıç'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Haşim Kılıç, 13 Mart 1950'de Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat’ta okuduktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdi ve 1972 yılında mezun oldu. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı’nda denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Turgut Özal tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesinin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. 22 Ekim 2007'de Tülay Tuğcu'nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde, yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Haşim Kılıç, evli ve iki çocuk babasıdır.



