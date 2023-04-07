Zafer Partisi'ne katılan Erdal Sarızeybek kimdir? Erdal Sarızeybek kaç yaşında, nereli, asıl mesleği ne?

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:33

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 16:33

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliğinden istifa eden Erdal Sarızeybek, Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi'ne katıldı. Sarızeybek'e rozetini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ taktı. Erdal Sarızeybek'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ERDAL SARIZEYBEK KİMDİR?

Erdal Sarızeybek, 1956'da Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğdu. 1976 yılında Kara Harp Okulu'dan jandarma teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1978-1996 yılları arasında jandarma teşkilatının sınır, eğitim ve iç güvenlik birliklerinde komutanlık yaptı.

1990 yılında Fransız Jandarma Subay Okulundaki öğrenimini müteakip 1992-1994 yılları arası Şemdinli Hudut Tabur Komutanlığı görevinde bulundu.

1996-1998 yılları Paris Askeri Ataşe Yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 yılında Türkiye'de Adli Kolluk konusunda master yaptı. 1999-2004 yılları arasında Van, Manisa ve Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında atandığı Ankara Uzman Jandarma Öğrenci Alay Komutanlığı görevinde iken albay rütbesinde kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Birinci Derece Gümüş Liyakat Madalyası sahibi emekli albay Sarızeybek, 2011 yılında Çankaya MHP İlçe Teşkilatına üye oldu ancak üyelik kaydı Genel Merkez kaydına geçirilmedi. 2015 yılında MHP'den milletvekili aday adayı olmak istedi ancak başvurusu MHP Genel Merkezce geri çevrildi. 2020 yılında İYİ Parti'ye katıldı ve bu kez kez üyeliği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından kabul gördü. İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'ında Genel Başkan Akşener tarafından parti yönetimine aday gösterilen Sarızeybek, yapılan oylamada 1.131 oyla birinci sırada Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. 2 yıl boyunca düzenli olarak GİK toplantılarına katılan Erdal Sarızeybek, Aralık 2022'de, Yargıtay üzerinden siyasi parti üyeliğini sonlandırmış ve bu hukuki işlemle Genel İdare Kurulu üyeliğini de fiilen düşürü.

Erdal Sarızeybek, günümüzde akademik temelde teröre karşı çalışmalar yürütmektedir. Sarızeybek'in Ulusal Güvenlik Stratejileri çerçevesinde yayınlanmış 16 eseri bulunmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Erdal Sarızeybek, evli ve iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

Şemdinli'de Sınırı Aşmak (2006)

Hesaplaşma - Terör Kaçakçılık Hudut ve Biz (2006)

Ya Gazi Paşa Duyarsa (2007)

İhaneti Gördüm (2007)

Son Harekat - Kod Adı: Yahuda (2008)

Ergenekon Gölgesinde İhaneti Yaşamak (2009)

Kurt Kapanı - Tehlike Ağır ve Yakın (2010)

Çarçella - Anadolu'da Ateşle Oynamak (2011)

Nil'den Fırat'a Devlet Oyunları (2012)

Cemaat ve Barzani (2013)

Büyük Suikast - Kürt Gerçeğinde Bilmediklerimiz (2014)

Türk Ordusu Nereye/Yüzleşme (2019)

Menora/Işığın Gölgesindeki Darbe (2018)

Usta'nın Göremediği Siyasi Tuzak (2019)

Saray'daki Gizli Tarikat (2017)

Kod 2023 Son Tezgah (2022)