Andrew Garfield: 'Benzersiz bir proje olursa Örümcek Adam’a geri dönerim'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 14:18

Güncelleme: 06.10.2024 - 14:18

Ünlü oyuncu Andrew Garfield, 2012 yapımı İnanılmaz Örümcek Adam filminde canlandırdığı 'Örümcek Adam' karakterine geri dönme olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu. 2014'teki İnanılmaz Örümcek Adam 2 filminin gişede bekleneni vermemesi üzerine karaktere bir daha hayat vermeyen Garfield, rolüne dönüp dönmeyeceği sorulduğunda, ilginç bir projeyle tekrar bu ikonik karakteri canlandırmaya sıcak baktığını ifade etti.

Garfield, Esquire dergisine yaptığı açıklamada, rolün sona erdiği dönemde kendisini çaresiz hissettiğini belirterek, "Eğer doğru bir şeyse, kültüre katkı sağlayacaksa, harika bir konsept ya da daha önce yapılmamış, benzersiz, tuhaf, heyecan verici bir şey varsa, yüzde 100 geri dönerim" dedi.

2012'de başladığı 'Örümcek Adam' yolculuğu, 2021 yapımı Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde, üç neslin Örümcek Adam'larının bir araya gelmesiyle devam etmişti. Bu deneyimi "şimdiye kadar yaşadığım en keyifli şey" olarak nitelendiren Garfield, projede Tobey Maguire'ın da yer almasına çok sevindiğini dile getirdi.