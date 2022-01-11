Andrew Garfield'tan, 'İnanılmaz Örümcek Adam' açıklaması

11 Ocak 2022 Salı, 00:00

Hayranlar, Tom Holland'ın Örümcek Adam'ının son filmi Eve Dönüş Yok'un çıkışından bu yana Garfield'ın arkasında toplanıyor ve Marvel ile Sony'yi Garfield'a son bir dönüş yaptırmaya çağırarak kampanyalar düzenliyor. Karaktere geri dönme konusunda ne hissettiği sorulduğunda, teklif doğruysa geri çevirmenin imkansız olacağını söylediyen Garfield, aslında her zaman gündemde olan bu kampanyaları, desteği ile daha olası hale getiriyor.

Variety'ye konuşan Garfield, "Demek istediğim, evet, doğru hissettiren bir şeye kesinlikle açığım. Peter ve Örümcek Adam, bu karakterlerin hepsi hizmetle ilgili, daha büyük iyiliğe ve çoğunluğa. Queens'te, mücadeleyi ve kaybı bilen, derinden, empatik olan bir işçi sınıfı çocuğu. Peter Parker'ın etik çerçevesini ödünç almaya çalışırdım, eğer geri adım atmak ve bu hikayeyi daha fazla anlatmak için bir fırsat olsaydı, kendimden çok emin hissetmem gerekirdi" dedi.

Hem Garfield hem de Maguire, Holland'ın bir sürü klasik kötüyü de geri getiren üçüncü filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'ta açılan çoklu evren sayesinde Peter Parker olarak geri döndü. Film sayesinde kısa süreliğine de olsa tekrardan eski karakterine geri dönmenin inanılmaz olduğunu söyleyen Garfied, teklif için arandığında fırsata hemen atladığını belirtti.

'AYNI KAREDE ÜÇ ÖRÜMCEK ADAM FİKRİ EĞLENCELİ GÖZÜKÜYOR'

Kendisini büyük bir Örümcek Adam fanı olarak nitelendiren Garfield, aynı karede üç Örümcek Adam görme fikrinin ne kadar eğlenceli olacağını düşündüğünü söyledi. Garfield, tekrar Peter Parker'ı canlandırması hakkında, "Bir daha tekrar Peter Parker'ı canlandırmak için bir konuşma yapacağımı asla beklemiyordum. Yeniden bir hayran olduğum için çok heyecanlı hissettim. Amy Pascal, Kevin Feige ve Jın Watts'tan arama aldığımda bunun su götürmez bir gerçek olduğunu bir kez daha gördüm. Kulağa inanılmaz derecede eğlenceli, ruhani, tuhaf ve tematik olarak ilginç geliyordu. Temel düzeyde, bir Örümcek Adam hayranı olarak, aynı karede üç Örümcek Adam görme fikri bile yeterliydi" dedi.

Marvel veya Sony, Garfield'ı Peter Parker / Örümcek Adam olarak geri alma konusunda henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ama en azından oyuncu ve hayranlar bu fikre güçlü desteklerini açıkça belirtti.