Angelina Jolie, rol arkadaşı Haluk Bilginer'i anlattı: 'O kadar parlak bir oyuncu ki...'

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:10

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:11

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie rol arkadaşı Haluk Bilginer’e övgüler yağdırdı. Jolie Bilginer için “Onun sette olmasını çok sevdim. Onunla çalışmayı çok sevdim” dedi.

Ünlü soprano Maria Callas’ın hayatını konu alan “Maria” filminin başrol oyuncusu Angelina Jolie Hürriyet Kelebek yazarı Barbaros Tapan’a konuştu.

Angelina Jolie’nin Maria Callas’ı canlandırdığı filmde Haluk Bilginer sanatçının büyük aşkı Yunan armatör Aristotle Onassis’e hayat verdi.

"ONUNLA ÇALIŞMAYI ÇOK SEVDİM"

Jolie, rol arkadaşı ünlü oyuncu Haluk Bilginer ile çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getirerek şunları söyledi:

“Biz tanıştığımız anda hızlı bir şekilde dost olduk. Haluk, Maria’yı bulmama yardım etti. Onassis’e nasıl aşık olabileceğini anlamama yardımcı oldu. Onun sette olmasını çok sevdim. Onunla çalışmayı çok sevdim. Gerçekten, Pablo’nun da dediği gibi, o kadar parlak bir oyuncu ki, rol yaptığını hissetmiyorsunuz, sadece birlikte bir deneyim yaşadığınızı hissediyorsunuz.”

'MARIA' FİLMİNİN KONUSU

Efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayat hikayesinin konu edildiği filmde, sopranonun Paris'te izole bir şekilde geçirdiği hayatının son yıllarına odaklanılıyor.

Amerika doğumlu Yunan soprano Maria Callas, 20. yüzyılın en tanınmış ve en etkili opera sanatçılarından biriydi. Pek çok eleştirmen onun bel canto tekniğini, geniş sesini ve dramatik performanslarını över ve müzikal ve dramatik yeteneği ona La Divina lakabını kazandırır.