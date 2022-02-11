Angelina Jolie ve kızı Zahara'dan aile içi şiddet mağdurlarına destek
BM Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi ünlü oyuncu Angelina Jolie, ABD Kongre Binası'nı aile içi şiddet mağdurlarına desteğini göstermek amacıyla ziyaret etti. Yanında kızı Zahara da olan Jolie, senatoda gözleri dolarak yaptığı konuşmada, "Sistem tarafından güçsüz hissettirilen herkesi düşünüyorum" dedi.
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, kızı Zahara (17) ile birlikte ABD’nin Washington eyaletindeki senatoyu aile içi şiddet mağdurlarına desteğini göstermek amacıyla ziyaret etti. Jolie, ABD hükümetinin merkezi olan Kongre Binası'nda aile içi şiddet mağdurları için konuştu.
NTV'de yer alan habere göre; aynı zamanda Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi (UNHCR) olan 46 yaşındaki ünlü oyuncu, senatoyu kadına yönelik şiddet yasasını yenilemeye davet etti.
"GÜÇSÜZ HİSSETTİRİLEN HERKESİ DÜŞÜNÜYORUM"
Jolie, senatodaki desteği için de şunları söyledi:
"Burada, ulusumuzun gücünün merkezinde dururken, yalnızca tacize uğrayan insanları değil onları korumakta başarısız olanların mağduru, sistem tarafından güçsüz hissettirilen herkesi düşünüyorum.”
"DEĞERSİZLİK DUYGUSUNU PEKİŞTİRİYOR"
Jolie, “Kadına Yönelik Şiddet Yasası'nı 10 yıl boyunca yenileyemeyecek kadar meşgul olan bu kongre, bu durumlara sessiz kaldığında, mağdurlar için değersizlik duygusunu daha da pekiştiriyor” dedi.
Jolie, sosyal medya hesabından da konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları söyledi:
"Senato'nun Kadına Yönelik Şiddeti Yeniden Yetkilendirme Yasası hakkındaki oturumda, kendini bu işe adamış savunucular ve yasa koyucularla bir araya geldiğim için minnettarım ve müteşekkirim. Ayrıca kızım Zahara'nın bu konudaki savunuculuğunu paylaşmaktan ve bugünkü basın toplantısından önce onun varlığının sinirlerimi yatıştırmasından da memnunum."
İlgili Haberler
- Angelina Jolie, Afgan kadının mektubunu paylaştı: 'Bir daha hiç dışarı çıkamayabilirim'
- Angelina Jolie'den Afgan kadınlar için çağrı: 'Çiçeği kesebilirsin, ama baharın gelişini durduramazsın'
- Angelina Jolie'nin 'geni' kanser hastaları için umut olabilir
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Emsal karar: ‘Soğuk su’ boşanma nedeni sayıldı
- Macron'un Rusya 'endişesi'
- İzmir Yıldızı Ödülleri için geri sayım başladı
- Vaka sayısı ne zaman düşecek?
- AKP, MHP ve BBP'den Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu
- Sloven yıldızdan rekor
- Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ilk programı
- Çiçeklere '14 Şubat' zammı
- 'Baba' dizisinin ilk tanıtım afişi yayınlandı
- Masada hangi konular var?