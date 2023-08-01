Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:02

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:02

TMZ'nin haberine göre, 25 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi. Angus Cloud hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. Filmseverler Angus Cloud'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Angus Cloud neden öldü? Angus Cloud kimdir, kaç yaşında, nereli? Angus Cloud hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ANGUS CLOUD KİMDİR?

Angus Cloud, 10 Temmuz 1998 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Angus Cloud, Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı Okulu'nda eğitim aldı.

Angus Cloud bir restoranda çalışırken, kendisini dolandırdığını düşündüğü Euphoria oyuncu yönetmeni Jennifer Venditti tarafından keşfedilmiştir.

2019-2022 yılları arasında yayınlanan Euphoria isimli dizide canlandırdığı Fezco karakteri ile büyük bir üne kavuşan Angus Cloud 31 Temmuz 2023 tarihinde evinde ölü bulundu.

ANGUS CLOUD NEDEN ÖLDÜ?

Angus Cloud'un geçtiğimiz günlerde vefat eden babasının ölümü ile sarsıldığını belirtti. Ünlü oyuncu babasının ölümünden bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Genç yıldızın ailesinden yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek. Angus akıl sağlığıyla mücadelesi konusunda açıktı ve umarız ölümünün başkalarına yalnız olmadıklarını ve bununla kendi başlarına sessizce mücadele etmemeleri gerektiğini hatırlatır." denildi.

ANGUS CLOUD HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2019- The Perfect Women

2019-2022 Euphoria

2021- North Hollywood

2022- The Things They Carried

2022- Your Lucky Day