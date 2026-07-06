Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sıcak havaları daha zor geçirmenize neden olabilir: Yaz aylarında en sık yapılan 10 beslenme hatası

Sıcak havaları daha zor geçirmenize neden olabilir: Yaz aylarında en sık yapılan 10 beslenme hatası

6.07.2026 12:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sıcak havaları daha zor geçirmenize neden olabilir: Yaz aylarında en sık yapılan 10 beslenme hatası

Yaz aylarında artan sıcaklıklar iştahı azaltırken, sıvı kaybını ve beslenme alışkanlıklarını da önemli ölçüde etkiliyor. Peki yazın en sık yapılan beslenme hataları neler? Yaz aylarında nasıl beslenilmeli? İşte yaz beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yaz mevsimi, beslenme düzeninin yeniden şekillendirilmesi gereken dönemlerin başında geliyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte vücut daha fazla su ve mineral kaybederken, iştahın azalması birçok kişinin öğün atlamasına veya dengesiz beslenmesine neden olabiliyor. Peki yazın en sık yapılan beslenme hataları neler? Yaz aylarında nasıl beslenilmeli? İşte yaz beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenler...

Image

YAZ AYLARINDA EN SIK YAPILAN 10 BESLENME HATASI

1. Yeterince su içmemek

Yaz aylarında yapılan en büyük hataların başında yetersiz su tüketimi geliyor.

Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvının yerine konulmaması;

Halsizlik,

  • Baş ağrısı,
  • Konsantrasyon kaybı,
  • Kas krampları,
  • Dehidrasyon

gibi sorunlara yol açabiliyor.

Uzmanlar, susamayı beklemeden gün boyunca düzenli aralıklarla su tüketilmesini öneriyor.

2. Öğün atlamak

Sıcak havalarda iştahın azalması nedeniyle birçok kişi özellikle öğle öğününü atlayabiliyor.

Ancak uzun süre aç kalmak;

  • Kan şekeri dengesini bozabiliyor.
  • Akşam saatlerinde aşırı yemeye neden olabiliyor.
  • Metabolizmanın yavaşlamasına katkıda bulunabiliyor.

Bu nedenle hafif ama dengeli öğünler tercih edilmesi öneriliyor.

3. Dondurma ve şekerli tatlıları fazla tüketmek

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma ölçülü tüketildiğinde sorun oluşturmasa da aşırı tüketim;

  • Fazla kalori alımına,
  • Kan şekerinin hızla yükselmesine,
  • Kilo artışına

neden olabiliyor.

Tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor.

4. Gazlı ve şekerli içecekleri tercih etmek

Serinlemek amacıyla tüketilen gazlı içecekler ve aromalı soğuk içecekler yüksek miktarda şeker içeriyor.

Bu içecekler:

  • Susuzluğu tam olarak gidermiyor.
  • Gereksiz kalori alımına yol açıyor.
  • Kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabiliyor.

Bunun yerine su, ayran, kefir ve şekersiz doğal içecekler tercih edilmeli.

5. Sebze ve meyve tüketimini ihmal etmek

Yaz ayları, su oranı yüksek sebze ve meyvelerin en bol olduğu dönemlerden biridir.

Buna rağmen işlenmiş gıdalara yönelmek;

  • Vitamin alımını azaltabiliyor.
  • Lif tüketimini düşürüyor.
  • Sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor.

Domates, salatalık, kabak, semizotu, karpuz, kavun ve şeftali gibi mevsim ürünlerine sofralarda daha fazla yer verilmesi öneriliyor.

Image

6. Ağır ve yağlı yemekler tüketmek

Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yemekler sıcak havalarda sindirim sistemini zorlayabiliyor.

Bunun yerine;

  • Izgara balık,
  • Tavuk,
  • Zeytinyağlı sebzeler,
  • Salatalar,
  • Yoğurtlu tarifler

daha sağlıklı seçenekler olarak öne çıkıyor.

7. Protein alımını azaltmak

İştahın azalması nedeniyle birçok kişi yaz aylarında yeterli protein tüketmiyor.

Oysa protein;

  • Kas kütlesinin korunmasına,
  • Uzun süre tok kalmaya,
  • Günlük enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk ve baklagiller düzenli olarak tüketilmeli.

8. Açıkta bekleyen gıdaları tüketmek

Sıcak havalarda yiyecekler çok daha hızlı bozulabiliyor.

Özellikle:

  • Mayonezli ürünler,
  • Et ve tavuk yemekleri,
  • Sütlü tatlılar

uygun koşullarda muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor.

9. Fazla tuz tüketmek

Yaz aylarında aşırı tuz tüketimi vücudun sıvı dengesini olumsuz etkileyebilir.

Fazla tuz;

  • Ödem oluşumuna,
  • Susuzluğun artmasına,
  • Tansiyon problemlerine

zemin hazırlayabilir.

10. Yetersiz mineral alımı

Terleme ile birlikte yalnızca su değil;

  • Sodyum,
  • Potasyum,
  • Magnezyum

gibi önemli mineraller de kaybediliyor.

Bu nedenle yaz aylarında dengeli beslenmek ve mineral açısından zengin besinler tüketmek büyük önem taşıyor.

İlgili Konular: #beslenme #sıcak hava #yaz mevsimi

İlgili Haberler

Güneş kremi alırken bu hatayı yapmayın! Doğru seçim için dikkat edilmesi gerekenler
Güneş kremi alırken bu hatayı yapmayın! Doğru seçim için dikkat edilmesi gerekenler Yaz aylarında güneş kremi kullanımı cilt sağlığı için büyük önem taşıyor. Ancak uzmanlara göre birçok kişi güneş kremi seçerken ve kullanırken farkında olmadan hatalar yapıyor. Yanlış ürün tercihi ya da eksik kullanım, güneş yanıkları ve uzun vadede cilt hasarı riskini artırabiliyor. Peki, doğru güneş kremi nasıl seçilir? İşte dikkat edilmesi gerekenler…
İstanbul'da koşu yapmak için tercih edebileceğiniz en iyi rotalar
İstanbul'da koşu yapmak için tercih edebileceğiniz en iyi rotalar Hem profesyonel koşucular hem de spora yeni başlayanlar için İstanbul, deniz manzaralı parkurlardan orman içi rotalara kadar birçok alternatif sunuyor. Temiz hava, eşsiz manzaralar ve farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlar sayesinde şehrin en popüler koşu noktalarında keyifli bir antrenman yapabilirsiniz. İşte İstanbul'da koşu yapmak için tercih edebileceğiniz en iyi rotalar...
Uzmanlara göre çocuklara daha fazla sebze yedirmenin en etkili altı yolu
Uzmanlara göre çocuklara daha fazla sebze yedirmenin en etkili altı yolu Ebeveynlerin en büyük ortak sorunlarından biri olan çocukların sebze yememe alışkanlığına karşı araştırmacılar yenilikçi ve bilimsel çözümler sundu. Uzmanlar, bilişsel gelişimden okul başarısına kadar çocuk sağlığını doğrudan etkileyen doğru beslenme düzeni için evde kolayca uygulanabilecek 6 basit yöntemi derledi.