Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:34

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:34

Sahne adıyla 'Ankaralı Turgut' olarak bilinen 61 yaşındaki Turgut Karataş, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Karataş'ın sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından entübe edilmişti. Durumu ağır olan Karataş'ın öldüğü iddia edildi. İddialara ilişkin kızı Eylem Boran'dan açıklama geldi.

Hürriyet'in ulaştığı türkücünün kızı Boran, "Sosyal medyada çıkan haberler doğru değil. Babam yoğun bakımda, durumu kritik ama şuan öyle bir şey yok" dedi.

ANKARALI TURGUT'UN HASTALIĞI NEYDİ?

Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeni ile Ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Turgut Karataş'ın, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilmişti.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı.

Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında tanınır hale geldi.

Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.