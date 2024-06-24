Anksiyete iş hayatınızı sabote ediyor olabilir...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 23:35

Güncelleme: 24.06.2024 - 23:35

Anksiyete iş performansınızı önemli ölçüde etkileyebilir ve çeşitli şekillerde kariyerinizi sabote edebilir. İşte anksiyetenin iş performansınızı sabote etmesinin beş yolu ve onu uzak tutmanın yolları...

1. DAHA AZ ODAKLANMANIZA NEDEN OLUR

Anksiyete genellikle döngüsel yıkıcı, olumsuz düşüncelerle kendini gösterir ve bu da odağınızı kaybetmenize neden olabilir. Bu durum, yaratıcılığınızı kullanma ve yeni fikirler formüle etme yeteneğinizi etkileyebilir. Kendinizi şimdiki ana geri getirmek için farkındalık tekniklerini kullanmak önemlidir. Günlük bir farkındalık uygulaması oluşturarak, odağınızı değiştirme yeteneğinizi artırabilir ve müdahaleci düşüncelerden uzaklaşabilirsiniz. Derin nefes alma veya yürüyüş gibi ritüellerle bu süreci destekleyebilirsiniz.

2. SİNİRLİ OLMANIZA NEDEN OLUR

Anksiyete, sinirli, sabırsız ve huysuz olmanıza neden olabilir. Bu durum, iş yerinde başkalarıyla etkileşimlerinizi olumsuz etkileyebilir. İşe başlamadan önce kaygınızı azaltmanın sağlıklı yollarını bulmak, örneğin sabahları egzersiz yapmak, duygusal sağlığınızı daha iyi bir yere getirebilir ve iş performansınızı olumlu yönde etkileyebilir.

3. KOPUK HİSSETMENİZE NEDEN OLUR

Anksiyete, işin günlük taleplerine odaklanmakta zorlanmanıza ve savunmaya geçmenize ya da sorumluluklarınızdan uzaklaşmanıza neden olabilir. Kendinizi kültürün bir parçası olarak hissetmek için iş yerindeki diğer kişilerle bağlantı kurmak ve dostluklar geliştirmeye çalışmak önemlidir. Bu, kaygıyı yönetmeye yardımcı olabilir.

4. YOĞUN BIR BAŞARISIZLIK KORKUSUNU KÖRÜKLEYEBILIR

Anksiyete, kendinizden ve yeteneklerinizden şüphe etmenize neden olabilir. Başarısızlık korkusuyla başa çıkmanın en iyi yolu, doğru yönde küçük adımlar atmaktır. Sinirsel enerjinizi iyiye kanalize ederek, duygularınızı kabul edebilir ve bu enerjiyi hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.

5. KARİYERİNİZİ DURGUNLAŞTIRABİLİR

Sosyal kaygı, ağ oluşturma etkinliklerine veya ekip etkinliklerine katılmaktan çekinmenize ve kariyerinizde durgunluğa neden olabilir. Bu rahatsızlığa boyun eğmek yerine, zihniyetinizi her etkileşimi gelişmenize yardımcı olacak bir fırsat olarak görmek üzere değiştirmek önemlidir. Pratikle, bir kalabalığın önünde durmak ve başkalarıyla sohbet etmek daha doğal hale gelebilir.