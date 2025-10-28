Anksiyetenin haritası çıkarıldı: Beyin kaygıyı böyle işliyor

Milyonlarca insanın her gün deneyimlediği kaygı, şimdiye kadar sadece hissedilebilen bir durumdu. Ancak İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi’nden bilim insanları, bu duyguyu ilk kez beyinde görüntülemeyi başardı. Yeni araştırma, insanların çıkışsız kaldıkları “kaybet-kaybet” durumlarında beynin nasıl çalıştığını ortaya koyarak anksiyetenin nörolojik imzasını çıkardı.

KAYGININ BEYİNDEKİ “GÖRÜNTÜSÜ” ORTAYA ÇIKTI

Araştırmayı yürüten ekip, 18–24 yaş aralığında 40 genç yetişkin üzerinde deneyler gerçekleştirdi. Katılımcılara bir joystick ile tehdit unsurlarından kaçmaya çalıştıkları, “video oyununa benzer” bir görev verildi. Bazı senaryolar kolayken, bazıları iki kötü seçenek arasında kalmalarını sağladı bilim insanlarının “avoid–avoid conflict” (kaçın–kaçın çatışması) dediği, yani her seçeneğin olumsuz olduğu bir durum yaratıldı.

Katılımcıların beyin aktiviteleri, EEG (elektroensefalografi) cihazı ile saniye saniye ölçüldü. Bu teknik, beyindeki elektriksel faaliyetleri acısız ve invazif olmayan şekilde kaydedebiliyor.

Araştırma sırasında, katılımcılar “çıkışsız” kararlar almak zorunda kaldıklarında beyinlerinin frontal bölgesinin sağ kısmında belirgin bir theta dalgası aktivitesi tespit edildi. Bu, kaygının ve stresli karar alma süreçlerinin beyinde bıraktığı özgün bir iz olarak kayıtlara geçti.

İLAÇSIZ YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ MÜMKÜN OLABİLİR

Araştırmacılar, EEG verilerinin kişiye özel tedavi planları oluşturmakta devrim yaratabileceğini söylüyor. Bu tür yaklaşımlar, gelecekte kişiye özel terapi yöntemlerinin önünü açabilir. Özellikle anksiyete döngülerini beyin dalgalarıyla takip eden küçük EEG cihazlarının, psikiyatri kliniklerinde yardımcı tanı aracı olarak kullanılması hedefleniyor.