Anne olan Melisa Aslı Pamuk'tan ilk paylaşım: Bebeğinin ismini açıkladı!
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, 29 Ocak’ta oğullarına kavuştu. Melisa Aslı Pamuk, doğum sonrası ilk paylaşımında oğlunun adını duyurdu.
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, 29 Ocak'ta oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çiftten Melisa Aslı Pamuk, doğum sonrası ilk paylaşımını yaparak oğlunun adını duyurdu.
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti. Nikahtan aylar sonra bebek müjdesi veren çift, 29 Ocak'ta ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"
Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunu 29 Ocak'ta duyurdu ve "En güzel doğum günü hediyesi" ifadelerini kullandı.
Eşi Melisa Aslı Pamuk ise bu paylaşıma kalp emojisi ile yanıt verdi.
PAMUK'TAN İLK PAYLAŞIM
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını paylaştı.
Ancak, ünlü oyuncu bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih etti. Paylaşımında, oğlunun adını da açıklayarak, bebeklerine "Mylan" ismini verdiklerini belirtti. "Mylan" isminin düzgün ve temiz anlamına geldiği öğrenildi.
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