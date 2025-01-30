Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile eşi Yusuf Yazıcı'nın bebekleri dünyaya geldi

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarını kucağına aldı.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile eşi Yusuf Yazıcı'nın bebekleri dünyaya geldi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:12

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçen mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftten güzel haber geldi. 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğlunu dünyaya getirdi.

Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Yusuf Yazıcı #Melisa Aslı Pamuk

İlgili Haberler

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz aylarda evlenen Melisa Aslı Yazıcı, hamile olduğunu duyurdu

Futbolcu Yusuf Yazıcı ile geçtiğimiz aylarda evlenen Melisa Aslı Yazıcı, hamile olduğunu duyurdu
Sessiz sedasız evlenmişlerdi: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı bebek bekliyor

Sessiz sedasız evlenmişlerdi: Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı bebek bekliyor
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk düğünden kareler paylaştı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen oyuncu Melisa Aslı Pamuk düğünden kareler paylaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler