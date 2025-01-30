Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile eşi Yusuf Yazıcı'nın bebekleri dünyaya geldi
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, oğullarını kucağına aldı.
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçen mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti.
Ünlü çiftten güzel haber geldi. 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk, oğlunu dünyaya getirdi.
Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından duyurdu.
Oğlunun doğum gününde yani 29 Ocak'ta dünyaya geldiğini açıklayan Yazıcı, “En güzel doğum günü hediyesi” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Yusuf Yazıcı #Melisa Aslı Pamuk
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