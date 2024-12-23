Anne olmak için gün sayıyor... Neslihan Atagül, karnı burnunda yeni pozunu paylaştı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:19

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:19

Kara Sevda, Fatih Harbiye, Sefirin Kızı, Senden Bana Kalan ve Gecenin Ucunda gibi başarılı projelerle tanınan Atagül, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun arkadaşlıkları, 2013 yapımı "Fatih Harbiye" dizisinde başlamış, zamanla aşka dönüşerek 2016 yılında evlilikleriyle taçlanmıştı. Ünlü çift, son olarak "Gecenin Ucunda" dizisinde başrolleri paylaşmıştı.







Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi veren Atagül, İtalya'da katıldığı bir programda bebeğinin cinsiyetini açıklamış ve oğlunun olacağını belirtmişti.



Şu günlerde anne olmak için heyecanla bekleyen Atagül, sosyal medyada paylaştığı karnı burnunda pozuyla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.





