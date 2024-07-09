Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, evlilik yıl dönümlerini kutladılar: 'Bundan sonrası sonsuz'
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, evliliklerinin sekizinci yıl dönümlerini kutladı: "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim"
2016'da nikâh masasına oturan oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, sekizinci evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile evlilikleri boyunca çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayımladı.
Neslihan Atagül, eşine, "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim" sözleriyle seslendi.
Kadir Doğulu ise "Bu sene 8, bundan sonrası sonsuz..." notunu düştü.
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