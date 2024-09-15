Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı

Yayınlanma: 15.09.2024 - 10:43

Güncelleme: 15.09.2024 - 10:43

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında mutlu bir evliliğe adım atmıştı. Çiftin aşkı, birlikte rol aldıkları Fatih Harbiye dizisinin setinde başlamıştı. Geçtiğimiz aylarda gelen müjdeli haberle, ikilinin ilk bebeklerini bekledikleri öğrenildi.

Atagül, hamileliğini şu sözlerle duyurmuştu: "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, İtalya'da katıldığı Verissimo programında bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu bir erkek bebek bekliyor.

"Oğlunuza katmak istediğiniz şey ne olur?" sorusuna Atagül, "Kendi olabilmeyi, ülkesini sevmeyi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanını" cevabını verdi.