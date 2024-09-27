Kampanyadaki tek Türk oldu: Neslihan Atagül, New York Times Meydanı'nda

Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:53

Güncelleme: 27.09.2024 - 10:53

New York Times Meydanı’ndaki Nasdaq Kulesi'nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okumayı amaçlayan 'I AM' kampanyasında yer alan Neslihan Atagül, kampanyaya katılan tek Türk oyuncu oldu. 'I AM' kampanyasında yer alan her kadın, "Ben" ifadesiyle başlayan cesur bir beyanla kadınların nesneleştirilmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyor. Neslihan Atagül ise kampanyada, "Ben benzersizim" diyerek kadınların gücüne vurgu yaptı.

Şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Atagül, kampanyayla ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti: “23 Eylül'de Times Meydanı'ndaki Nasdaq Kulesi'nde başlatılan 'I AM' kampanyasının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kadınların sanat ve yaratıcı sektörlerde hak ettikleri temsiliyet ve fırsatlara ulaşması için çalışıyoruz. Birlikte, herkesin gelişebileceği bir gelecek inşa ediyoruz."

Kâr amacı gütmeyen 'We Do It Together' prodüksiyon şirketi tarafından hayata geçirilen bu kampanya, kadınların medya ve toplumda nasıl algılandığına yönelik farkındalık yaratmayı hedefliyor.