İstanbul Fatih'te başıboş maymun görüldü

Yayınlanma: 08.04.2024 - 20:47

Güncelleme: 08.04.2024 - 20:47

Fatih Balat'ta yanan olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu gördü. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken bazı vatandaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında korkarak ağaca çıkan maymun bir süre orada bekledikten sonra inerek kayıplara karıştı.