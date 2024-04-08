İstanbul Fatih'te başıboş maymun görüldü
İstanbul Fatih'te kaldırımdaki parke taşlarının üstünde duran maymun, vatandaşların dikkatini çekti. Maymunu görenler cep telefonlarıyla görüntü çekerken bazıları ise yakalamaya çalıştı.
Fatih Balat'ta yanan olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu gördü. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken bazı vatandaşlar da maymunu yakalamaya çalıştı. Kalabalık karşısında korkarak ağaca çıkan maymun bir süre orada bekledikten sonra inerek kayıplara karıştı.
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