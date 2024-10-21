'Annelik hakkında konuşmak korkutucu' demişti: Jennifer Lawrence ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:31

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:31

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğuna hamile olduğunu doğruladı. 34 yaşındaki Lawrence’ın hamilelik haberini, sözcüsü aracılığıyla duyuruldu. Lawrence, 2019 yılında evlendiği 40 yaşındaki yönetmen eşi Cooke Maroney ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin, Cy adında iki yaşında bir oğulları bulunuyor. Lawrence, oğlunun adını Amerikalı ünlü ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

2022 yılında verdiği bir röportajda annelik deneyimini paylaşan Lawrence, oğlunun doğumuyla hayatının adeta yeniden başladığını hissettiğini söylemişti. “Çok aşığım. Başka bebeklere de aşığım. Yeni doğanlar çok muhteşem” diyerek annelik duygusunu ifade eden ünlü oyuncu, annelikle ilgili yaşadığı korkuları ve arkadaşlarının deneyimlerini de dile getirmişti.

Lawrence, annelik deneyimini şu sözlerle anlatmıştı:

“Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor. Bazı arkadaşlarım, anneliği sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime ‘Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söylüyor, ama belki onu kedim kadar severim’ dedim.”

Kalbinin hiç bilmediği bir kapasiteye ulaştığını belirten Lawrence, bu duyguların eşi Cooke Maroney’i de kapsadığını söylemişti. Ünlü oyuncu, annelik sonrası rollerinde ne tür bir değişim yaşayacağını da merak ettiğini dile getirmişti. Lawrence, “Umut Işığım”, “Açlık Oyunları” ve “Don't Look Up” gibi filmlerle dünya çapında ün kazandı.