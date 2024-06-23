Jennifer Lawrence'ın yeni filmi belli oldu!
Jennifer Lawrence'ın yer alacağı yeni film belli oldu. Lawrence, Apple filminde başrolde yer alacak.
Jennifer Lawrence, "The Real Housewives" tarzında bir cinayet gizemi olan "The Wives" filminde başrol oynayacak.
Apple Original Films, projeyi "oldukça rekabetçi bir durum" olarak tanımlayarak satın aldı. Şu anda geliştirme aşamasında olan filmin nihai konusu veya çekim tarihi hakkında henüz bilgi verilmedi.
"The Wives", Pulitzer Ödülü finalisti olan "Circle Jerk" oyununun yazarları Michael Breslin ve Patrick Foley tarafından yazılacak. Filmin ortak yapımcılığını, daha önce Lawrence'ın rol aldığı 2022 yapımı drama "Causeway"de birlikte çalışan Apple Studios ve A24 üstlenecek.
Apple'ın gelecek filmleri arasında Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini paylaştığı "Fly Me to the Moon"; yönetmen Doug Liman için Matt Damon ve Casey Affleck'in başrollerini paylaştığı "The Instigators"; ve yönetmen Joseph Kosinski için Brad Pitt'in başrolünü oynadığı Formula 1 filmi yer alıyor.
Jennifer Lawrence, son olarak R-rated komedi "No Hard Feelings"de rol aldı ve "Don't Look Up"ta Leonardo DiCaprio'nun karşısında yer aldı.
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