Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın sonraki projesi belli oldu

Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:41

Güncelleme: 11.07.2024 - 09:41

Daha önce 'Umut Işığım', 'Açlık Oyunları' ve 'Don't Look Up' filmlerinde rol almış olan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın yeni projesi belli oldu.

NTV'nin haberine göre, Paul B. Rainey imzalı çizgi roman 'Why Don't You Love Me?'nin sinema uyarlamasında rol alacak olan oyuncu, aynı zamanda bu filmin yapımcılığını üstlenecek.

Film, Claire ve Mark'ın mutsuz evliliklerini sürdürmeye çalışmasını konu alıyor.

Senaristliğini Robert Funke'ın üstlendiği film için yönetmen arayışları sürüyor.