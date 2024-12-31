Annem Ankara dizisinde flaş ayrılık: Setteki herkese mesaj attı
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, Kanal D'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Annem Ankara' dizisinde beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.
Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı.
Senarist Başak Angigün’ün kendi ailesinin hikâyesinden esinlenerek kaleme aldığı dizi, yönetmen değişikliğiyle gündeme geldi.
KURUCU YÖNETMEN GERİ DÖNDÜ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber, 3. bölümde görevini devrettiği Can Ulkay’ın yerine geri döndü.
HERKESE MESAJ ATTI
Ulkay, 7. bölüm itibarıyla kendi isteğiyle projeye veda etti.
Ayrılığını duyuran Ulkay, setteki çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” şeklinde bir mesaj gönderdi.
Etiketler: #Annem Ankara #dizi #Kanal D
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarih verdi: İstanbul'a 15 gün kar yağacak
- Anadolu Efes'in hisseleri düştü
- Bazı bankaların verdiği promosyon maaşı geçti!
- Ayşe Ateş, MİT Başkanı Kalın'a seslendi!
- MTV zammı belli oldu!
- 'ABD, uzun vadede Türkiye için bir tehdit'
- Bankalar 'hesap bakım ücreti' almaya başladı
- 2025'te 100 bin liranın faiz getirisi ne kadar olacak?
- Sivas'ta korkutan deprem!
- Sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti