Annem Ankara dizisinde flaş ayrılık: Setteki herkese mesaj attı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:28

Güncelleme: 31.12.2024 - 16:28

Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara dizisinde önemli bir değişiklik yaşandı.

Senarist Başak Angigün’ün kendi ailesinin hikâyesinden esinlenerek kaleme aldığı dizi, yönetmen değişikliğiyle gündeme geldi.

KURUCU YÖNETMEN GERİ DÖNDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin kurucu yönetmeni Faruk Teber, 3. bölümde görevini devrettiği Can Ulkay’ın yerine geri döndü.

HERKESE MESAJ ATTI

Ulkay, 7. bölüm itibarıyla kendi isteğiyle projeye veda etti.

Ayrılığını duyuran Ulkay, setteki çalışma arkadaşlarına “Annem Ankara dizimizden izninizle ayrılıyorum” şeklinde bir mesaj gönderdi.