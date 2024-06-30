Antalya'da olmaz denileni başardı: İlk hasatı aldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deneme amaçlı dikilen kahve fidanlarından ilk verimler alınmaya başlanırken hasat sonrasında birçok kişi kahve fidanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 22:12
Antalya'da olmaz denileni başardı: İlk hasatı aldı
Abone Ol google-news

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde deneme amaçlı dikilen kahve fidanlarından ilk verimler alınmaya başlandı.

Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, gazetecilere, Türk kahvesinin artık Türk topraklarından temin edileceğini söyledi. Özçelik, önceki yıllarda Gazipaşa'nın Kaledran Mahallesi'nde deneme amaçlı dikilen kahve bitkisinin meyve vermeye başladığını belirtti.

PROJEYE İLGİ BÜYÜK OLDU

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeyi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün de desteklediğini anlatan Özçelik, Gazipaşa çiftçisinin çok hızlı bir şekilde kahveyi yetiştirip hasadına başladığını ve ülke ekonomisine de ekonomik kazanç sağladığını ifade etti.

Kahvenin katma değerinin yüksek bir ürün olduğuna dikkati çeken Özçelik, "Dünya markası kahveler için artık uzaklara gitmemize gerek yok. Bölgemizin şartlarına uygun bir şekilde kahve bitkimiz yetişiyor. İlçede yetiştirilen kahve bitkisinin meyveleri toplanıp hasat edilmeye başlandı." diye konuştu.

BİRÇOK KİŞİ İNANMAK İSTEMEMİŞTİ

İlçede yetiştirilen kahve bitkisinin meyveleri hasat edilirken birçok kişi proje başladığında inanmak istememişti.


Antalya haberleri hasat haberleri kahve haberleri Gazipaşa haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır'da erken hasat: Dekar başına 10 ton rekolte...

Diyarbakır'da erken hasat: Dekar başına 10 ton rekolte...
Denizli'de hasat erken başladı: Piyasada kilosu 50 TL...

Denizli'de hasat erken başladı: Piyasada kilosu 50 TL...
Karadeniz’in en büyük sebze serasında ilk hasat yapıldı

Karadeniz’in en büyük sebze serasında ilk hasat yapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler