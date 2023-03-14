Antalyaspor'un yeni başkanı Sabri Gülel kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabri Gülel mesleği nedir?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 17:39

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 17:39

Antalyaspor, istifa eden Aziz Çetin yerine başkanlık görevine Sabri Gülel'in getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyaspor A.Ş'nin bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında; 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlık görevini yürüten Sn. Av. Aziz Çetin'in görevi bırakma kararı almasından sonra başkanlık görevine Sn. Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sn. Av. Aziz Çetin Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edecektir" denildi.

SABRİ GÜLEL KİMDİR?

Sabri Gülel, 1 Nisan 1974 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi. Antalya Ticaret Lisesi mezunu olan Sabri Gülel, profesyonel iş yaşamına 1991 senesinde Antalya'da aile şirketinde başladı. Sabri Gülel, 1994 yılında Gülel Gıda A.Ş.’nin Genel Müdürü oldu. 2003 yılında da merkezi İstanbul’da bulunan Kemal Kükrer markasının Genel Müdürlüğünü üstlendi. Sabri Gülel, 100 yılı aşmış Kemal Kükrer markasına ürün geliştirme ve inovasyonu konusunda Ulusal ve Uluslararası platformda bir çok başarı ve ödül kazandırmış, yine ulusal pazar payını %55 lik seviyeye ulaştırdı.

2006 yılında Kemal Kükrer markasının İcra kurulu başkanlığı görevine başladı.

Sabri Gülel, 2013 yılında Japon Devi Ajinomoto Co Inc ile yapılan marka evliliği ile 2018 yılına kadar Kemal Kükrer Markasının CEO luğunu yürüttü.

2018 yılında %50 hissesini FMCG alanında Cumhuriyet tarihinin en iyi ciro çarpanı ile Ajinomoto Co Inc ‘a sattı.

Sabri Gülel, BAU Grauate School Board üyesi aynı zamanda Antalyaspor kulübü başkanlığı görevini sürdürmektedir.

SABRİ GÜLEL ÖZEL YAŞAMI

Üç kız çocuğu babası olan Sabri Gülel, İstanbul’da yaşamakta olup; Turizm, Eğitim, Depolama /Lojistik, İnşaat ve Gıda alanlarında faaliyet gösteren 3 şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.



