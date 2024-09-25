Antartika'nın 'Kıyamet Buzulu' endişe yaratıyor: Okyanusa kıyısı olan ülkeler kıyameti yaşayabilir!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:25

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:25

Antarktika'nın Batı bölgesinde yer alan ve "Kıyamet Buzulu" olarak bilinen Thwaites Buzulu, bilim dünyasının dikkatini çeken en büyük tehditlerden biri haline geldi. ABD ve İngiltere'nin ortak araştırma girişimi olan Uluslararası Thwaites Buzulu İşbirliği (ITGC), 2018 yılından bu yana bu büyük buzulun erime hızını ve gelecekte yaratacağı etkileri yakından izliyor. Son bulgular, buzulun hızla geri çekildiğini ve küresel deniz seviyelerini ciddi oranda artırabilecek bir çöküşün olası olduğunu gösteriyor.

THEAITES BUZULU'NDA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Bilim insanlarına göre Thwaites Buzulu, 80 yılı aşkın süredir geri çekiliyor ve bu süreç son 30 yılda hız kazandı. ITGC'nin bilim koordinatörü ve İngiliz Antarktik Araştırması'nda görevli deniz jeofizikçisi Rob Larter, "Thwaites'in daha da hızlı bir şekilde geri çekilmesi bekleniyor" diyerek tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Buzulun çökmesi durumunda, Bangladeş ve Pasifik Adaları gibi düşük rakımlı bölgeler ile New York ve Londra gibi büyük şehirler yükselen deniz seviyeleriyle karşı karşıya kalacak.

BUZULUN ÇÖKÜŞÜ KAÇINILMAZ OLACAK

Thwaites Buzulu'nun 70 mil genişliği ve 6.500 fit kalınlığı ile büyük bir alana yayıldığı belirtiliyor. Buzulun çökmesi, dünya genelinde deniz seviyelerinde 60 santimetreye kadar bir artışa neden olabilir. Buzulun koruduğu Batı Antarktika Buz Tabakası da erirse, deniz seviyeleri toplamda 3 metreyi aşarak kıyı ekosistemlerini ve yerleşim yerlerini tehdit edecek.

GELECEKTE DÜNYA'YI NELER BEKLİYOR?

Thwaites Buzulu'nun yakın gelecekte bir miktar stabil kalması öngörülse de, bilim insanları buzulun uzun vadede tamamen eriyeceğini vurguluyor. ITGC araştırmacısı Kiya Riverman, “Thwaites üzerinde bir dönüm noktasını çoktan aştık” diyerek, bu erimenin yavaşlatılmasının bile tamamen durdurulamayacağını belirtiyor. Emisyonları azaltmak, erimenin hızını azaltarak kıyı bölgelerine adapte olma süreci kazandırabilir.

Bilim insanları, Thwaites ve çevresindeki buzulların erimesini izlemek için su altı robotları ve gelişmiş modelleme tekniklerini kullanıyor. Ancak, ne kadar teknoloji kullanılırsa kullanılsın buzulun gelecekteki davranışları hâlâ belirsizliğini koruyor. Thwaites'in 23. yüzyılın sonuna kadar tamamen yok olması bekleniyor ve bu sürecin etkilerini geciktirmek için acil küresel iklim eylemlerine ihtiyaç var.