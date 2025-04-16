Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:29

Güncelleme: 16.04.2025 - 15:29

Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından aort damarı hakkında aramalar başladı. Peki, Aort damarı neden yırtılır? Aort damarı nerede? Aort damarı genişlemesi tedavisi nasıl olur?

AORT DAMARI NEDİR, NERESİ?

Aort damarı, insan vücudundaki en büyük ve en önemli atardamarlardan biridir. Kalbin sol karıncığından çıkan bu damar, oksijen açısından zengin kanı vücudun tüm bölgelerine taşımakla görevli. . Aort, kalpten başlayarak göğüs ve karın bölgelerinden geçer, pelvise kadar uzanır. Vücudun hayatta kalması için kritik bir rol oynayan bu damar, organlara ve dokulara kan akışını sağlayarak ihtiyaç duyulan oksijeni ve besin maddelerini taşır. Sağlıklı bir aort damarı, kalp-damar sisteminin düzgün çalışabilmesi için vazgeçilmezdir.

AORT DAMARI YIRTILMASI DİSEKSİYONU NEDİR?

Aort damarı yırtılması, tıbbi adıyla aort disseksiyonu, aort damarının iç katmanında bir yırtık oluşması ve bu yırtığın damar duvarındaki katmanlar arasına sızmasıdır. Bu sızma, aort duvarında sahte bir kanal oluşmasına yol açarak gerçek kan akış kanalını sıkıştırmaya başlar. Aort damarının yırtılması, acil tıbbi müdahale gerektiren ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Tip A disseksiyonları, kalbe yakın olmaları nedeniyle daha tehlikeli olabilir. Bu nedenle cerrahi müdahale gerektirir. Tip B disseksiyonların ise aciliyeti daha az olabilir ve bu durumda ilaç tedavisi önerilir.

Aort damarının yırtılmasının altında yatan nedenler genellikle damar duvarının yapısal zayıflığı veya kan basıncının aşırı yükselmesiyle ilişkilidir. En yaygın nedenlerden biri de, uzun süreli yüksek tansiyon (hipertansiyon) hastalığıdır. Ayrıca, bağ dokusu hastalıkları, özellikle Marfan sendromu ve Ehlers-Danlos sendromu gibi genetik bozukluklar, aort duvarında yırtılma riskini artırabilir. Bununla birlikte, trafik kazaları veya göğse alınan sert darbeler, aortta yırtık oluşumuna neden olabilir.

AORT DAMARI YIRTILMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Aort disseksiyonunun tedavisi, yırtılma tipine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Tip A disseksiyonları acil cerrahi müdahale gerektirirken, Tip B disseksiyonları ise genellikle ilaç tedavisiyle yönetilir. Ancak organ hasarı veya damar yırtılmasının ilerlemesi gibi ciddi belirtiler varsa cerrahi müdahaleye gidilebilir. İlaçlar ise, kan basıncını düşürmek ve kalp atış hızını yavaşlatmak için kullanılır.

Aort damarını yırtılmasında onarım söz konusu olduğu için genel anestezi altında açık ameliyat yapılır. Damarın yırtılan kısmının çıkarılıp suni damar olan greft ile değiştirilmesi olan bu işlem 2 ila 6 saat sürebilir. Fakat bazı durumlarda 10 saat sürdüğü de olmuş.

Aort damarı oldukça dayanıklı bir yapıda olmasına karşın nadiren yırtılabilir ve bu durum ölümle sonuçlanabilir. Özellikle kontrol edilmeyen yüksek tansiyon, aort duvarına sürekli baskı uygulayarak yırtılmayı kolaylaştırabilir. Aort damarı yırtılması, ciddi bir sağlık sorunu olmasına rağmen, erken teşhis ve uygun tedaviyle yönetilebilir.