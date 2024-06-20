Apar topar hastaneye kaldırılan Ahu Tuğba’nın hastalığı belli oldu
Yeşilçam’ın unutulmayan isimlerinden ünlü oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Tuğba’nın hastalığı belli oldu.
‘Meçhule Gidenler’ , ‘Analar Ölmez’ , ‘Haciz Kararı’ , ‘Akrep’ gibi birçok Yeşilçam filminde rol alan Ahu Tuğba geçen günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Tuğba'nın hastalığı KOAH olarak teşhis edildi.
Onur Akay, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı “KOAH” olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abiciğim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika’da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin…”
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