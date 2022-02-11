Ahu Tuğba'dan 'Meriç Erkan' açıklaması: 'Allah yoluna girdiyse doğruyu söylesin'
Bir dönem Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak bilinen, ilginç dansları ve katıldığı izdivaç programlarıyla da adından söz ettiren Meriç Arkan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Eski yaşantısına 'tövbe' ettiğini söyleyen Erkan, sarık ve cübbe takarak 'Mahmut' adını aldı. Erkan'ın son görüntüsünü gören Ahu Tuğba'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak adını duyuran ve bir dönem Esra Erol’un izdivaç programına katılan Meriç Erkan adını ve hayatını değiştirdi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son hali şaşırttı.
İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti.
"Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim, şovmenlik vs., e tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz" diyen Meriç Erkan "Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" diye konuştu.
GÖZLER AHU TUĞBA'YA ÇEVRİLDİ
Meriç Erkan'ın gündem olan açıklamaları sonrası gözler Ahu Tuğba'ya çevrildi. Yeşilçam'ın öne çıkan isimlerinden biri olan Tuğba, magazinsortie'ye konuştu.
Amerika da yaşayan Tuğba; "Allah yolundaysa doğruyu söylesin" dedi.
Tuğba, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:
"Meriç Erkan ile asla aşk yaşamadım. Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da. Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi, kameramanlar da gün boyu yanımdalardı. Bütün ekip bir şey olmadığını bilir. Meriç Erkan Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiç bir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı."
İlgili Haberler
- Meriç Erkan adını ve hayatını değiştirdi: 'Nasıl yaşamışız böyle?'
- Can Yılmaz'dan 'boş baklava' paylaşımı: 'İçeriği yiyenin hayal gücüne bırakılmış harika bir deneyim'
- Emel Sayın: 'Acaba ömrümün kaç yılını stüdyolarda kayıt yaparak geçirdim?'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Yeni yasa ile kürtajda yüzde 60 azalma yaşandı
- Ahu Tuğba'dan 'Meriç Erkan' açıklaması
- NBA'de dev takas olay oldu
- ‘Bu yüzden öldürüldü…’
- Cari açık zirveye çıktı
- 'Görevden alınacak' iddiasına Altun'dan yanıt
- PFDK ceza yağdırdı
- Peru’da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı: 22 ölü
- 'Mete Horozoğlu Türkiye'yi terk etti' iddiası
- Tour of Antalya başladı