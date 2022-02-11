Ahu Tuğba'dan 'Meriç Erkan' açıklaması: 'Allah yoluna girdiyse doğruyu söylesin'

11 Şubat 2022 Cuma, 09:59

Ahu Tuğba’nın sevgilisi olarak adını duyuran ve bir dönem Esra Erol’un izdivaç programına katılan Meriç Erkan adını ve hayatını değiştirdi. İlginç danslarıyla hafızalara kazınan Meriç Arkan'ın son hali şaşırttı.

İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti.

"Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim, şovmenlik vs., e tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz" diyen Meriç Erkan "Nasıl yaşamışız böyle? Kimseyi yadırgamıyorum biz de bu yoldan geçtik" diye konuştu.

GÖZLER AHU TUĞBA'YA ÇEVRİLDİ

Meriç Erkan'ın gündem olan açıklamaları sonrası gözler Ahu Tuğba'ya çevrildi. Yeşilçam'ın öne çıkan isimlerinden biri olan Tuğba, magazinsortie'ye konuştu.

Amerika da yaşayan Tuğba; "Allah yolundaysa doğruyu söylesin" dedi.

Tuğba, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Meriç Erkan ile asla aşk yaşamadım. Benim bu adamla hiçbir şeyim olmadı, olamaz da. Savaş Kalafat çok iyi bilir olmadığını. Kalafat ve eşi, kameramanlar da gün boyu yanımdalardı. Bütün ekip bir şey olmadığını bilir. Meriç Erkan Allah yolunda ise ya da Allah yoluna girdiyse benimle hiç bir zaman beraber olmadığını söyler. Sevgilim olmadı, TV formatıydı."