Aralarının bozuk olduğu konuşuluyordu: Ezgi Mola'dan Enis Arıkan'a gönderme

Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:53

Güncelleme: 30.12.2024 - 16:00

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada yaptığı manidar bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Anne olduktan sonra ekranlardan uzak kalan ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Mola’nın, paylaşımıyla bir süredir küs olduğu konuşulan meslektaşı Enis Arıkana gönderme yaptığı iddia edildi.





Ünlü oyuncu, Instagram hesabında şu ifadelerin yer aldığı bir mesaj yayınladı:



"Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?"







Bu sözler, Ezgi Mola’nın, uzun süredir birlikte görüntü vermediği ve küs oldukları yönünde haberler çıkan yakın arkadaşı Enis Arıkana bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı.





Mola ve Arıkan, geçmişteki samimi dostluklarıyla tanınırken, son dönemde aralarının açık olduğu iddiaları magazin gündeminde sıkça yer bulmuştu. Bu paylaşımın ardından ikilinin arasındaki gerilimin gerçekliği merak konusu oldu.