Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızları Ezgi Mola ve Birkan Sokullu yıllar sonra bir arada

Yayınlanma: 19.12.2024 - 10:17

Güncelleme: 19.12.2024 - 10:17

2020-2022 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Han karakterlerini canlandıran Ezgi Mola ile Birkan Sokullu, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Dizi bittikten sonra dostluklarını sürdüren iki ünlü oyuncu, bu kez bir davette buluştu. Etkinlikte birlikte objektif karşısına geçen Mola ve Sokullu, hayranlarının ilgisini çekti. İkilinin uzun süre sonra birlikte verdikleri poz, sosyal medyada gündem oldu ve büyük beğeni topladı.







Ezgi Mola, 23 Kasım 2023 tarihinde oğlu Can’ı kucağına aldıktan sonra setlerden uzak bir dönem geçiriyor. Şimdilerde zamanını bebeğiyle geçiren Mola, oyunculuğa kısa bir ara verdi. Birkan Sokullu ise başarılı projeleriyle ekranlarda yer almaya devam ediyor.

Ünlü oyuncuların samimi buluşması, hem dizinin hayranlarını hem de sosyal medyadaki takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.