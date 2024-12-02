Ezgi Mola'nın yeni projesi 'Yeni Bir Gün': Partneri Salih Bademci ile ekranlara dönüyor

Ezgi Mola, Yeni Bir Gün dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Salih Bademci ile başrolü paylaşacak olan Mola, dizide avukat Nehir karakterine hayat verecek. Mola, oğlu Can’ın doğumundan sonra ilk kez ekran karşısına çıkacak.

Ezgi Mola'nın yeni projesi 'Yeni Bir Gün': Partneri Salih Bademci ile ekranlara dönüyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2024 - 09:43

Geçen kasım ayında annelik heyecanı yaşayan ve bu nedenle bir süre oyunculuğa ara veren Ezgi Mola, ekranlara yeni dizisi Yeni Bir Gün ile dönecek. Mola’nın dizideki partneri ise son dönemin dikkat çeken isimlerinden Salih Bademci olacak.

Yeni Bir Gün dizisinin, Show TV’de yayınlanacağına dair iddialar olsa da, son haberlerde atv’de yayınlanacağı konuşuluyor. Senaryosu, İngiliz yapımı Keeping Faith dizisinden uyarlanacak olan dizinin hazırlıkları sürerken, kadroda yeni gelişmeler de yaşanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın duyurduğu habere göre, dizinin başrol oyuncusu Ezgi Mola, anne olmasının ardından ekranlara dönerek, avukat Nehir karakterini canlandıracak. Mola, oğlu Can’ın doğumundan sonra ilk kez seyircilerin karşısına çıkacak. Diziyi ise Çağrı Bayrak yönetecek.


Etiketler: #Ezgi Mola #Salih Bademci #birsen altuntaş #yeni bir gün

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