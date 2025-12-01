Aralık ayı sebze ve meyveleri neler? İşte kışın şifa deposu olan sebze ve meyveler...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte mutfak alışverişlerinde listeler değişmeye başladı. Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı gardını almak isteyenler, doğanın bu ay bize sunduğu vitamin depolarına yöneliyor. Hormonlu gıdalardan uzak durmak ve lezzeti doruğunda yakalamak için "hangi ayda ne yenir" sorusu merak ediliyor.

Doğru zamanda tüketilen sebze ve meyveler, besin değerlerini koruduğu için bağışıklık sistemini destekliyor. İşte Aralık ayında manav ve pazar alışverişinizde sepetinize mutlaka eklemeniz gereken, C vitamini ve antioksidan deposu gıdaların tam listesi...

ARALIK AYI SEBZELERİ: KIŞ SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZLERİ

Aralık ayı, kök sebzelerin ve yeşil yapraklıların en lezzetli olduğu dönemdir. Özellikle sülfür açısından zengin olan bu sebzeler, vücuttan toksin atımını hızlandırır.

Yer Elması: Besin değeri yüksek ve kalorisi düşük olan yer elması, bu ayın favorisi.

Kereviz: Karaciğer dostu kereviz, portakallı zeytinyağlı yemeğiyle sofralara şifa dağıtıyor.

Brüksel Lahanası & Karnabahar: Kanser savaşçısı olarak bilinen bu ikili, fırın yemeklerinin yıldızı.

Ispanak & Pırasa: Demir ve lif kaynağı olan bu yeşiller, sindirim sistemini düzenliyor.

Diğerleri: Havuç, şalgam, beyaz lahana, pazı ve turp.

ARALIK AYI MEYVELERİ: DOĞAL VİTAMİN DEPOLARI

Bu ayın meyveleri, soğuk algınlığına karşı en büyük kalkanınız olan C vitamini açısından oldukça zengindir.

Turunçgiller (Portakal, Mandalina, Greyfurt): Aralık ayının olmazsa olmaz üçlüsü. Sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde mutlaka tüketilmeli.

Nar: Güçlü bir antioksidan olan nar, hem taneleriyle hem de suyuyla kalbi koruyor.

Ayva: Boğaz ağrılarına iyi gelen ayva, tatlısı veya haşlamasıyla kış akşamlarının vazgeçilmezi.

Balkabağı: Sadece tatlısı değil, çorbası da yapılan balkabağı, beta-karoten açısından zengindir.

Diğerleri: Kivi, elma, muz, kestane.