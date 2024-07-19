Aralık ayında zor şartlarda ekilmişti! "Ayten abla" ilk kez hasatta

Yayınlanma: 19.07.2024 - 15:09

Güncelleme: 19.07.2024 - 15:09

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen 7 milyon 200 bin dolar bütçeli ekolojik tarım projesiyle, toprağa uygun tohumlar ekilerek sürdürülebilir tarım yapılması hedefliyor. Türkiye'de rol modeli olması planlanan projede saha çalışmaları ilk meyvesini verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Food and Agriculture Organization (FAO) işbirliğinde yürütülen "Ekolojik Tarım Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde Bolu'nun Seben ve Yeniçağa ilçelerinde toprağa uygun buğday türleri ekildi. Aralık ayında zor şartlarda Yeniçağa ilçesine ekilen Ayten abla buğdayı tarla günleri etkinlerinde ilk kez hasat edildi. Çiftçiler dönüm başına yaklaşık 600 kilogram buğday elde etmeyi hedefliyor.

Food and Agriculture Organization (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nde görevli Tarım Uzmanı ve Proje'nin Teknik Lideri Fazıl Düşünceli, "Bugün burada Tarla Bitkileri Araştırma Merkezi'nin geliştirmiş olduğu Ayten abla buğdayının hasadını yapıyoruz. Çok yeni bir çeşit. Çok değerli, verimli ve ümit vaat eden bir çeşit. Hasadına başladık. Üreticilerimizin söylediklerini söylüyorum, dönümünden aşağı yukarı 600 kilogram buğday verimi bekliyoruz. Çok olumsuz şartlarda ekimi yapılan bir buğday türü. Aralık ayında ekimi yapılıyor. Bu çeşidin Bolu topraklarına güzel uyum sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Yeniçağa ilçesinde birçok çeşitte yeni ürün ekiminin yapılacağını ifade eden Fazıl Düşünceli, "Bütün bu çalışmalarla üreticilerimizin gelirini ve verimini artırmayı hedefliyoruz. Ekolojik uygulamalarla toprağın verimliliğini sürdürülebilir kılmak istiyoruz" diye konuştu.