Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi... Çekimler başladı!
Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çukur, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerle tanınan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin yer alacağı yeni dizinin çekimleri başladı.
Aras Bulut İynemli yeni projesi ile ekranlara dönüyor. Deha isimli dizinin çekimleri başladı.
Show TV'de izleyicisi ile buluşacak olan dizinin senaryosunu Çukur dizisinin de senaristliğini üstlenen Damla Serim kaleme aldı. Dizi, Eylül ayından itibaren Show TV'de ekranlara gelecek.
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Deha dizisi matematik dehası Devran'ın hikâyesini konu ediniyor. Umut Aral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu gibi isimler yer alacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Banu Alkan'ın Safiye Soyman'a taziye mesajı tepki çekti
- Saddam'a yaptığınızı Türkiye Erdoğan'a yaptırmaz'
- Yavaş'tan Erdoğan'a 'SGK borcu' tepkisi
- Memura ikramiye kararı
- Kenan Işık hayatını kaybetti
- İşte 'en çok beğenilen' 5 büyükşehir belediye başkanı
- Devleti esir alan zorbalık
- AKP’li eski belediye başkanı İBB’ye karşı
- Kurum’dan yaşlı kadına ‘dilenci’ muamelesi!
- AKP'den İsrail'e 'Saddam' yanıtı