Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi... Çekimler başladı!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 20:30

Güncelleme: 29.07.2024 - 20:30

Aras Bulut İynemli yeni projesi ile ekranlara dönüyor. Deha isimli dizinin çekimleri başladı.

Show TV'de izleyicisi ile buluşacak olan dizinin senaryosunu Çukur dizisinin de senaristliğini üstlenen Damla Serim kaleme aldı. Dizi, Eylül ayından itibaren Show TV'de ekranlara gelecek.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Deha dizisi matematik dehası Devran'ın hikâyesini konu ediniyor. Umut Aral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan, Abdurrahman Yunusoğlu, Çağan Efe Ak, Eylül Ersöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay ve Emel Göksu gibi isimler yer alacak.