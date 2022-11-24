'Çocuklukta hayal edilen meslekler’ araştırması yayımlandı
Areda Survey, 1100 kişinin katılımıyla 'çocukluk hayalimizdeki meslek’ araştırması gerçekleşti.
Areda Survey’in 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ‘çocukluk hayalimizdeki meslek’ araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 17,5’i çocukluğundaki meslek hayalinin öğretmenlik olduğunu belirtti.
Hayal edilen diğer meslekler ise yüzde 11,4 ile pilot, yüzde 10,3 ile doktor, yüzde 10 ile polis, yüzde 8,1 ile avukat, yüzde 4,7 ile asker, yüzde 4,5 ile futbolcu, yüzde 4,5 ile mühendis olarak sıralandı.
Areda Survey tarafından 10-17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çocukken hayalinizdeki meslek araştırmasına 1100 kişi katıldı.
Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.
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