Araştırma: Diş sağlığı kötü olanların Alzheimer'a yakalanma oranı daha yüksek

The Journal of the American Geriatrics Society'de yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, diş sağlığı iyi olmayan ve dişlerini kaybeden kişilerin yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı yüzde 21 daha fazla.

DÜZENLİ FIRÇALAMA ÖNEMLİ

Dünyanın çeşitli yerlerindeki 47 çalışmayı analiz eden ve ağız sağlığı iyi olmayan kişilerde demans gelişme olasılığının da yüzde 23 daha yüksek olduğu sonucuna varan araştırmacılar, çalışmada diş kaybının hem demans hem de bilişsel bozulma riskini önemli ölçüde artırdığını saptarken, düzenli diş fırçalamayla diş hekimi ziyaretlerinin önemini vurguladı.

SENEDE EN AZ İKİ AĞIZ VE DİŞ MUAYENESİ ŞART

Periyodontitin, dişi destekleyen dokuların iltihabı olduğunu ve ciddi vakalarda diş kaybına yol açtığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Diş Hekimi Dr. Can Gökkurt, “Bu, dünyadaki yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 10 ila 15'ini etkilediğini ve incelemenin bulgularının, periyodontal (periodontitis, diş kaybı, derin periodontal cepler veya alveolar kemik kaybı ile kendini gösterir) ve bilişsel sağlık arasındaki ilişkide birden fazla mekanizmanın bulunduğunu gösterebileceğini ve oral problemler ile ilgili şikayetlerin oluşmasını beklemeden senede en az iki ağız ve diş muayenesi olunması oluşabilecek çeşitli problemlerin henüz başlangıç aşamasındayken tespit edilmesini sağlar” dedi.

KANITLAR HENÜZ YETERLİ DEĞİL

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan ise "Klinik açıdan bulgularımız, risk altındaki bireylerde erken teşhisin net yollarını ve bilişsel bozulmayı önlemek için en etkili önlemleri belirtmekte mevcut kanıtlar henüz yeterli olmasa da demansı önleme bağlamında periyodontal sağlığın izlenmesinin ve yönetiminin önemini vurgulamaktadır. Alzheimer hastalığın tedavisi bulunmamakla birlikte, erken teşhis, hastaların semptomlarını yönetmek için yardım ve desteğe erişmelerini ve geleceklerini planlamalarını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.