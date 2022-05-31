Araştırma: Her gün bir fincan kahve ölüm riskini yüzde 30 azaltıyor
İngiltere’de yaşayan kişilerin sağlık bilgileri üzerinde yapılan yeni bir araştırmada, her gün sade veya bir çay kaşığı şekerli kahve içenlerin, kahve içmeyenlere kıyasla yedi yıllık bir süre içinde yaklaşık yüzde 30 daha az ölüm riski yaşadığı belirtildi
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, her gün bir fincan şekerli veya şekersiz kahve içmenin ölüm riskini azalttığı açıklandı.
Birleşik Krallık'ta sağlık bilgileri üzerine devam eden bir çalışma olan U.K. Biobank bulgularına göre, her gün sade veya bir çay kaşığı şekerle tatlandırılmış kahve içenlerin, yedi yıllık bir süre içinde herhangi bir nedenle ölme olasılığı, kahve içmeyenlere kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha az olduğu aktarıldı.
NTV'nin aktardığına göre, Çin Guangzhou'daki Güney Tıp Üniversitesi'nden ve Annals of Internal Medicine dergisinin ortak yazarlarından Dr. Chen Mao araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, kahvelerinde yapay tatlandırıcılar kullanan kişilerin gördüğü katkının daha az olduğu vurgulandı.
"DAHA DÜŞÜK ÖLÜM RİSKİ OLUŞTURUYOR"
Çalışmanın bulgularında, "Kahve içmek, şeker ekleseniz de eklemeseniz de daha düşük ölüm riskiyle ilişkilendirildi" ifadelerine yer verildi.
Araştırmada, "Düzenli olarak orta düzeyde kahve içmenin, herhangi bir nedenden, kanserden ve kalp hastalığından ölme riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğu bulundu" denilirken, "Kafeinsiz kahve, hazır kahve veya öğütülmüş kahve içip içmediğinize bakılmaksızın, orta düzeyde (1 ila 3 fincan) kahve içmeyle ilişkili daha düşük ölüm riski oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.
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