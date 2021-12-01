Araştırma: Türkiye’de insanların yüzde 87,8’i çayı tercih ediyor
Bir araştırma şirketi tarafından yapılan incelemede, Türkiye’deki insanların tercihinin çaydan mı yoksa kahveden mi yana olduğu araştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’deki insanların yüzde 87,8’inin tercihi çaydan yana oldu. Kahveyi tercih edenlerin oranı ise yüzde 12,2’de kaldı.
Bin 100 kişi ile 19- 22 Kasım tarihleri arasında
gerçekleştirilen “Çay mı kahve mi?” araştırması, Türkiye’nin içecek seçimini ortaya
koydu.
Araştırmaya göre, Türk halkının çayı kahveye tercih ettiği
belirtildi. Kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Computer Aided Web
Interviewing) ile gerçekleştirilen araştırmada kimilerinin içmekten büyük keyif
aldığı kimilerinin ise ihtiyaç olarak gördüğü bu içecekler karşılaştırıldı.
TÜRK HALKININ YÜZDE 87,8’İ ÇAY TÜKETİYOR
Araştırmada “En çok çay mı kahve mi tüketiyorsunuz” sorusuna
katılımcıların yüzde 87,8 çay cevabını verirken yüzde 12,2 kahve cevabını
verdi.
Çoğu insanın çay ve kahve tüketme nedeni büyük oranda aynı:
Kafeinin uyarıcı etkisi. İçerdikleri açısından kahvenin uyandırma etkisi çaydan
daha fazladır. Bir fincan kahvede 80 mg kafein bulunurken çaydaki uyarıcı
miktarı 40 mg’dır.
Ancak uzmanlara göre uyandıktan sonra güne hazır olma hissi
büyük oranda psikolojik. Uzmanlar sevdiğimiz içeceklerin tat ve kokularla
duyuları harekete geçirdiğini bunun da kafeinden çok daha etkili olduğunu
söylüyor.
TIP DÜNYASI KAHVE VE ÇAYI AKLADI
Geçtiğimiz günlerde Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir
araştırma, düzenli olarak çay içenlerin bağışıklık sisteminin, ortalama bir
insandan 5-6 kat daha kuvvetli olduğunu ortaya koydu. Milano Üniversitesi'nden
bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göreyse günde 3 fincan kahve içmenin
karaciğer kanseri riskini yüzde 50'ye kadar azaltabileceği açıklandı.
ABD'de yapılan bir başka araştırma ise çok içilen kahvenin zararlı olduğunu da gösteriyor. Bu araştırmaya göre haftada 28 fincandan çok kahve içilmesi önerilmiyor.
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